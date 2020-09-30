Аналітичний ресурс InStat визначив найкориснішого гравця поєдинку між бельгійською та українською командами.

Голкіпер Динамо Георгій Бущан визнаний найкращим гравецем матчу проти Гента (3:0), повідомляє видання Zbirna.com.

Бущан знайшов причину невпевненої гри Динамо у другому таймі

У поєдинку з бельгійцями воротар збірної України зберіг свої ворота на замку, відбивши 14 ударів. Рейтинг ефективності його гри склав 356 балів.

До слова, до трійки найкращих футболістів матчу також увійшли Сергій Сидорчук (314 балів) і Віталій Буяльський (306 балів).

Нагадаємо, у вирішальному матчі за вихід до групового раунду Ліги чемпіонів підопічні Мірчі Луческу на власному полі здолали Гент з рахунком 3:0 і вперше за останні чотири роки гарантували собі єврокубкову осінь у найпрестижнішому євротурнірі.

Динамо – Гент: ЛЧ історична, нешаблонна – Бущан проситься на №1 збірної, жах Пластуна і лідерів киян, феномен Луческу