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УЄФА привітав Едуардо з днем народження, пригадавши гол екс-форварда Шахтаря у ворота Арсенала в ЛЧ

14:26 1120 Читать на русском
УЄФА привітав Едуардо з днем народження, пригадавши гол екс-форварда Шахтаря у ворота Арсенала в ЛЧ
Едуардо (ліворуч) / Getty images

Колишній нападник Шахтаря, Арсенала та збірної Хорватії Едуардо сьогодні, 25 лютого, відзначає день народження.

Сьогодні колишньому "гірникові" виповнилося 37 років. Прес-служба УЄФА привітала форварда, пригадавши його гол у матчі Ліги чемпіонів проти Арсенала.

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Шахтар поступився "канонірам" у матчі групового етапу ЛЧ 2010/11 з рахунком 5:1. Єдиний гол за донецьку команду забив саме Едуардо.

Відзначимо, що нападник став гравцем Шахтаря влітку 2010 після того, як покинув Арсенал. За "гірників" Едуардо провів 175 матчів у всіх турнірах, в яких забив 58 голів та віддав 17 гольових передач.

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Теги
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