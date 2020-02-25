УЕФА поздравил Эдуардо с днем рождения, вспомнив гол экс-форварда Шахтера в ворота Арсенала в ЛЧ

Бывший нападающий Шахтера, Арсенала и сборной Хорватии Эдуардо сегодня, 25 февраля, отмечает день рождения.

Сегодня бывшему "горняку" исполнилось 37 лет. Пресс-служба УЕФА поздравила форварда, вспомнив его гол в матче Лиги чемпионов против Арсенала.

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Шахтер уступил "канонирам" в матче группового этапа ЛЧ 2010/11 со счетом 5:1. Единственный гол за донецкую команду забил именно Эдуардо.

Отметим, что нападающий стал игроком Шахтера летом 2010 года после того, как покинул Арсенал. За "горняков" Эдуардо провел 175 матчей во всех турнирах, в каких забил 58 голов и отдал 17 голевых передач.

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