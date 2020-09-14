УЄФА представив офіційний м'яч Ліги чемпіонів сезону-2020/21
Спортивна організація показала головне знаряддя праці футболістів.
Союз європейських футбольних асоціацій напередодні старту третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів презентував офіційний м'яч турніру. Фото сфери організація опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.
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М'яч фірми Adidas виконаний у червоно-синьому забарвленні, що створює ефект 3D.
Нагадаємо, вже завтра, 15 вересня, відбудуться матчі 3-го кваліфайраунду Ліги чемпіонів. Серед інших, свій поєдинок проведе і київське Динамо, яке на власному полі прийматиме нідерландський АЗ. Початок зустрічі о 20:00.
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