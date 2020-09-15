Союз европейских футбольных ассоциаций накануне старта третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов представил официальный мяч турнира. Фото сферы организация опубликовала на своей странице в социальной сети Твиттер.

Динамо – АЗ: Луческу неординарной выходкой начал пресс-конференцию – курьез дня

Мяч фирмы Adidas выполнен в красно-синей расцветке, что создает эффект 3D.

Напомним, уже завтра, 15 сентября, состоятся матчи 3-го квалифайраунда Лиги чемпионов. Среди прочих, свой поединок проведет и киевское Динамо, которое на своем поле будет принимать нидерландский АЗ. Начало встречи в 20:00.

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