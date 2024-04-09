Згідно з правилами Ла Ліги, господарі самі мають право вирішувати, закривати їм дах чи ні. У Європі все інакше. Якщо клуб хоче зіграти матч Ліги чемпіонів за зачиненого даху, він має подати спеціальне прохання до УЄФА. "Бланкос" так і вчинили – сьогодні, за кілька годин до початку першого матчу 1/4 фіналу ЛЧ із Манчестер Сіті, вони отримали схвальну відповідь. Європейська футбольна асоціація дозволила Реалу закрити дах, хоча це прохання не має жодного стосунку до погодних умов. Під час сьогоднішнього матчу в Мадриді буде від дванадцяти до чотирнадцяти градусів тепла, дощу не очікується.

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Згідно з Voetbal International, мадридський клуб вирішив закрити дах з міркувань кращої акустики. Із закритим дахом атмосфера на стадіоні Сантьяго Бернабеу виявиться більш вражаючою для господарів і більш загрозливою для команди гостей. Завдяки цьому Реал сподівається максимізувати перевагу свого поля.

Раніше Пеп Гвардіола висловив здивування з цього приводу. "Цікаво. Не думаю, що коли-небудь у кар'єрі я стикався із закриттям даху стадіону", – зазначив він.

Матч Реал – Ман Сіті відбудеться сьогодні і розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Реал Мадрид – Манчестер Сіті: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів