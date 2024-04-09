Согласно правилам Ла Лиги, хозяева сами вправе решать, закрывать им крышу или нет. В Европе всё иначе. Если клуб хочет сыграть матч Лиги чемпионов при закрытой крыше, он должен подать специальное прошение в УЕФА. "Бланкос" так и поступили – сегодня, за несколько часов до начала первого матча 1/4 финала ЛЧ с Манчестер Сити, они получили одобрительный ответ. Европейская футбольная ассоциация разрешила Реалу закрыть крышу, хотя эта просьба не имеет никакого отношения к погодным условиям. Во время сегодняшнего матча в Мадриде будет от двенадцати до четырнадцати градусов тепла, дождя не ожидается.

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Согласно Voetbal International, мадридский клуб решил закрыть крышу из соображений лучшей акустики. С закрытой крышей атмосфера на стадионе Сантьяго Бернабеу окажется более впечатляющей для хозяев и более угрожающей для команды гостей. Благодаря этому Реал надеется максимизировать преимущество своего поля.

Ранее Пеп Гвардиола высказал недоумение по этому поводу. "Интересно. Не думаю, что когда-либо в карьере я сталкивался с закрытием крыши стадиона", – отметил он.

Матч Реал – Ман Сити состоится сегодня и начнётся в 22:00 по Киеву.

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