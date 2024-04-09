Мадридський Реал приймає Манчестер Сіті у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Реал Мадрид – Манчестер Сіті стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO з коментарями Віталія Волочая та Романа Бебеха. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію гри.

Реал Мадрид – Манчестер Сіті: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Андрій Лунін виграв конкуренцію в Кепи та завершує сезон в основі Реала після повторної травми Куртуа. Карло Анчелотті не ризикнув ставити з перших хвилин неготового Мілітао, тому в оборону сьогодні опустився Чуамені. Пеп Гвардіола шокував, не випустивши з перших хвилин де Брюйне. Як виявилося, бельгієць прямо перед матчем занедужав.

Стартові склади команд

Реал: Лунін – Карвахаль, Рюдігер, Чуамені, Менді – Вальверде, Кроос, Камавінга – Беллінгем – Родріго, Вінісіус.

Запасні: Кепа, Фран, Мілітао, Начо, Модріч, Хоселу, Васкес, Себальйос, Гарсія, Браїм, Гюлер.

Манчестер Сіті: Ортега – Аканджі, Стоунз, Діаш, Гвардіол – Сілва, Родрі, Ковачіч – Фоден, Холанд, Гріліш.

Запасні: Едерсон, Карсон, Доку, де Брюйне, Альварес, Гомес, Нуньєш, Бобб, Сусохо, Льюїс.