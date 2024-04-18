Барселона у халепу через витівки уболівальників під час матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з ПСЖ.

УЄФА виніс рішення щодо поведінки фанатів "кулес" на трибунах у матчі проти парижан. Вболівальники Барселони викрикували расистські образи на адресу вінгера ПСЖ Усмана Дембеле.

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Як повідомляє Diario Sport, "блаугранас" оштрафували на загальну суму у 32 тисячі євро за расизм на трибунах, а також використання піротехніки та заподіяну шкоду. Також уболівальникам "кулес" заборонять відвідувати наступний виїзний матч у Лізі чемпіонів у разі повторного порушення протягом наступного року з моменту ухвалення рішення. Ця санкція була застосована з відстрочкою на один рік з дати ухвалення рішення.

Нагадаємо, Барселона програла ПСЖ у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів за сумою двох матчів з рахунком 4:6.

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