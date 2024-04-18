Барселона в беде из-за выходки болельщиков во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

УЕФА вынес решение относительно поведения фанатов "кулес" на трибунах в матче против парижан. Болельщики Барселоны выкрикивали расистские оскорбления в адрес вингера ПСЖ Усмана Дембеле.

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Как сообщает Diario Sport, "блаугранас" оштрафовали на общую сумму в 32 тысячи евро за расизм на трибунах, а также использование пиротехники и причиненный ущерб. Также болельщикам "кулес" запретят посещать следующий выездной матч в Лиге чемпионов в случае повторного нарушения в течение следующего года с момента принятия решения. Эта санкция была применена с отсрочкой на один год с даты принятия решения.

Напомним, Барселона проиграла ПСЖ в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей со счетом 4:6.

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