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УЄФА опублікував найкращі асисти тижня в Лізі чемпіонів – одноклубник Маліновського двічі потрапив у топ-3

13:00 57 Читать на русском
УЄФА опублікував найкращі асисти тижня в Лізі чемпіонів – одноклубник Маліновського двічі потрапив у топ-3
Гравці Аталанти / Reuters

УЄФА зробив підбірку найяскравіших асистів 1/8 фіналу групового етапу Ліги чемпіонів.

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосіп Ілічіч
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черишев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосіп Ілічіч
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черишев

До підбірки найкращих гольових передач одразу два асисти гравців Аталанти, повідомляє офіційний Instagram УЄФА.

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Обидві передачі в активі Пашаліча. Спочатку хорват пасом помітив вільного Ілічіча, який з лінії штрафного подвоїв перевагу бергамасків. А у другому таймі Маріо однією передачею вивів Хатебура віч-на-віч з воротарем суперників. Ще один асист у топ-3 – прохід Мбаппе та передача Неймару на порожні ворота.

Нагадаємо, Аталанта Маліновського знищила Валенсію (4:1) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Українець з'явився на полі наприкінці гри, відігравши 14 хвилин.

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Теги
Маріо Пашаліч Маріо Пашаліч Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів УЄФА Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Аталанта - Валенсія
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