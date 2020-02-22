УЄФА опублікував найкращі асисти тижня в Лізі чемпіонів – одноклубник Маліновського двічі потрапив у топ-3

УЄФА зробив підбірку найяскравіших асистів 1/8 фіналу групового етапу Ліги чемпіонів.

До підбірки найкращих гольових передач одразу два асисти гравців Аталанти, повідомляє офіційний Instagram УЄФА.

Аталанта – Валенсія – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Обидві передачі в активі Пашаліча. Спочатку хорват пасом помітив вільного Ілічіча, який з лінії штрафного подвоїв перевагу бергамасків. А у другому таймі Маріо однією передачею вивів Хатебура віч-на-віч з воротарем суперників. Ще один асист у топ-3 – прохід Мбаппе та передача Неймару на порожні ворота.

Нагадаємо, Аталанта Маліновського знищила Валенсію (4:1) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Українець з'явився на полі наприкінці гри, відігравши 14 хвилин.

Аталанта – Валенсія: Маліновський страждає через шалених конкурентів, несправедливий результат і російський джокер в ЛЧ