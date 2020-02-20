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Аталанта – Валенсія – 4:1 – відео голів та огляд матчу

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Аталанта – Валенсія – 4:1 – відео голів та огляд матчу
Аталанта – Валенсія – відео голів / Фото ФК Аталанта

Аталанта зустрічалась з Валенсією в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео найцікавіших моментів матчу Аталанта – Валенсія.

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосіп Ілічіч
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черишев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосіп Ілічіч
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черишев

Бергамаски ще до свистка на перерву закрили питання щодо переможця зустрічі, забивши супернику два м'ячі без відповіді.

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У другому таймі побиття продовжилось і гравці Аталанти організували ще два голи. "Кажани" спромоглись лище на гол престижу.

Руслан Маліновський з'явився на полі за 10 хвилин о фінального свистка, але рузультативними діями не відзначався.

Аталанта розгромила Валенсію в 1/8 Ліги чемпіонів – Маліновський міг забивати та асистувати

Джерело: ТК Футбол
blog_ava
Атлетіко – Ліверпуль – 1:0 – відео гола та огляд матчу
19 лютого
8701
Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Аталанта - Валенсія Валенсія Валенсія Аталанта Аталанта
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