Аталанта – Валенсія – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Аталанта зустрічалась з Валенсією в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео найцікавіших моментів матчу Аталанта – Валенсія.

Бергамаски ще до свистка на перерву закрили питання щодо переможця зустрічі, забивши супернику два м'ячі без відповіді.

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У другому таймі побиття продовжилось і гравці Аталанти організували ще два голи. "Кажани" спромоглись лище на гол престижу.

Руслан Маліновський з'явився на полі за 10 хвилин о фінального свистка, але рузультативними діями не відзначався.

Аталанта розгромила Валенсію в 1/8 Ліги чемпіонів – Маліновський міг забивати та асистувати