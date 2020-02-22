УЕФА опубликовал лучшие ассисты недели в Лиге чемпионов – одноклубник Малиновского дважды попал в топ-3

УЕФА сделал подборку самых ярких ассистов 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов.

К подборки лучших голевых передач сразу два ассиста игроков Аталанты, сообщает официальный Instagram УЕФА.

Аталанта – Валенсия – 4:1 – видео голов и обзор матча

Обе передачи в активе Пашалича. Сначала хорват пасом заметил свободного Иличича, который с линии штрафной удвоил преимущество бергамасков. А во втором тайме Марио одной передачей вывел Хатебура лицом к лицу с вратарем соперников. Еще один ассист в топ-3 – проход Мбаппе и передача Неймару на пустые ворота.

Напомним, Аталанта Малиновского уничтожила Валенсию (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Украинец появился на поле в конце игры, отыграв 14 минут.

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