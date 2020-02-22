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УЕФА опубликовал лучшие ассисты недели в Лиге чемпионов – одноклубник Малиновского дважды попал в топ-3

13:03 14 Читати українською
УЕФА опубликовал лучшие ассисты недели в Лиге чемпионов – одноклубник Малиновского дважды попал в топ-3
Игроки Аталанты / Reuters

УЕФА сделал подборку самых ярких ассистов 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов.

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черышев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черышев

К подборки лучших голевых передач сразу два ассиста игроков Аталанты, сообщает официальный Instagram УЕФА.

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Обе передачи в активе Пашалича. Сначала хорват пасом заметил свободного Иличича, который с линии штрафной удвоил преимущество бергамасков. А во втором тайме Марио одной передачей вывел Хатебура лицом к лицу с вратарем соперников. Еще один ассист в топ-3 – проход Мбаппе и передача Неймару на пустые ворота.

Напомним, Аталанта Малиновского уничтожила Валенсию (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Украинец появился на поле в конце игры, отыграв 14 минут.

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Теги
Марио Пасалич Марио Пасалич Аталанта Аталанта Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Аталанта - Валенсия
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