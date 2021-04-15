УЄФА оприлюднив команду тижня в Лізі чемпіонів – більшість гравців вже попрощалися з турніром
15:36 - Читать на русском
Обрана символічна збірна за підсумками матчів відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Команда з одинадцяти найкращих опублікована в офіційному Twitter УЄФА.
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Цікаво, що більшість з обраних гравців вже вилетіли – 7 з 11 (четверо з Баварії, по одному з Ліверпуля, Порту та Борусії Д). Натомість Начо (Реал), Жоржінью (Челсі), Фоден і Марез (обидва – Ман Сіті) ще мають можливість поборотися за перемогу.
Відзначимо, що перші півфінальні поєдинки відбудуться 27-28 квітня. Матчі-відповіді – 4-5 травня.
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