Команда з одинадцяти найкращих опублікована в офіційному Twitter УЄФА.

Манчестер Сіті нервово дотиснув Борусію Д і вийшов у півфінал Ліги чемпіонів – Гвардіола зняв 5-річне прокляття

Цікаво, що більшість з обраних гравців вже вилетіли – 7 з 11 (четверо з Баварії, по одному з Ліверпуля, Порту та Борусії Д). Натомість Начо (Реал), Жоржінью (Челсі), Фоден і Марез (обидва – Ман Сіті) ще мають можливість поборотися за перемогу.

Відзначимо, що перші півфінальні поєдинки відбудуться 27-28 квітня. Матчі-відповіді – 4-5 травня.

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