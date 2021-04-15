Команда из одиннадцати лучших опубликована в официальном Twitter УЕФА.

Манчестер Сити нервно дожал Боруссию Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов – Гвардиола снял 5-летнее проклятие

Интересно, что большинство из выбранных игроков уже вылетели – 7 из 11 (четверо из Баварии, по одному из Ливерпуля, Порту и Боруссии Д). А вот Начо (Реал), Жоржиньо (Челси), Фоден и Марез (оба – Манчестер Сити) еще имеют возможность побороться за победу.

Отметим, что первые полуфинальные поединки состоятся 27-28 апреля. Ответные матчи – 4-5 мая.

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