УЕФА объявил претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал список лучших голов недели во втором туре престижного еврокубка.
УЕФА объявил претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
Украина благодаря победе Шахтера поднялась на одну строчку в таблице коэффициентов УЕФА
В число претендентов вошли:
Садьйо Мане (Ливерпуль) – за результативный выстрел в матче с Зальцбургом (4:3)
Йозуа Киммих (Бавария) – за гол в ворота Тоттенхэма (7:2)
Ливерпуль – Зальцбург – 4:3 – видео голов и обзор матча
Хаким Зиеш (Аякс) – за голевой удар в матче против Валенсии (3:0)
Луис Суарес (Барселона) – за гол в ворота Интера (2:1)
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Барселона – Интер – 2:1 – видео голов и обзор матча