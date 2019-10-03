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УЕФА объявил претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

09:58 104 Читати українською
УЕФА объявил претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов
Валенсия – Аякс – 0:3

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал список лучших голов недели во втором туре престижного еврокубка.

УЕФА объявил претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

Украина благодаря победе Шахтера поднялась на одну строчку в таблице коэффициентов УЕФА

В число претендентов вошли:

Садьйо Мане (Ливерпуль) – за результативный выстрел в матче с Зальцбургом (4:3)

Йозуа Киммих (Бавария) – за гол в ворота Тоттенхэма (7:2)

Ливерпуль – Зальцбург – 4:3 – видео голов и обзор матча

Хаким Зиеш (Аякс) – за голевой удар в матче против Валенсии (3:0)

Луис Суарес (Барселона) – за гол в ворота Интера (2:1)

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Барселона – Интер – 2:1 – видео голов и обзор матча

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