Україна завдяки перемозі Шахтаря піднялася на одну сходинку в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Чергові матчі групового етапу Ліги чемпіонів призвели до змін у рейтингу національних асоціацій УЄФА.

Вчора донецький Шахтар обіграв італійську Аталанту у виїзному поєдинку Ліги чемпіонів. Завдяки цьому Україна отримала в таблицю коефіцієнтів УЄФА 2 очки, які при діленні на 5 клубів приносять 0.4 бала.

Аталанта – Шахтар – 1:2 – відео голів і огляд матчу

У нинішньому сезоні в активі українських клубів тепер 2,6 бала, а в сумі за п'ять років – 31,5, що на 0,150 більше, ніж у Нідерландів, яких принаймні на певний час і випередила Україна.

Нагадаємо, в поточному сезоні Україну на євроарені представляють три команди – Шахтар (ЛЧ), Динамо (ЛЄ), Олександрія (ЛЄ). В стартових поєдинках групового етапу "гірники" та підопічні Шарана поступились Манчестер Сіті та Вольфсбургу відповідно. Динамо мінімально обіграло Мальме.

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