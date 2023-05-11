Лише Ніколо Барелла та Лаутаро Мартінес зі стартового складу Інтера на матч із Міланом не потрапили до символічної збірної тижня ЛЧ.

Одразу 9 гравців Інтера потрапили до символічної збірної цього тижня Ліги чемпіонів за версією УЄФА, повідомляє офіційний Твіттер організації. Можна було б подумати, що організатори турніру просто взяли останню розстановку "нерадзуррі" в матчі з Міланом і прибрали з неї двох гравців. Якби не одне "але": Інтер грає за схемою 3-5-2, а УЄФА склав свою символічну команду за схемою 3-4-3.

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До збірної потрапили 9 гравців Інтера: Онана, Дімарко, Бастоні, Дюмфріс, Ачербі, Дарміан, Чалханоглу, Мхітарян і Джеко. З усього стартового складу міланців у першому півфіналі ЛЧ до символічної збірної не потрапили тільки Ніколо Барелла і Лаутаро Мартінес. Їхні місця зайняли Вінісіус Жуніор із Реала і Кевін де Брюйне з Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що матч Реал – Ман Сіті завершився внічию 1:1, а інший півфінал ЛЧ Мілан – Інтер – з рахунком 0:2.

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