"Мілан на психологічному рівні поступився Інтеру. У першому таймі їм не вдалося увійти в гру, у другому з кількома змінами та правильним менталітетом їм вдалося досягти більшого.

Чорно-синій бліцкриг у відеоогляді матчу Мілан – Інтер – 0:2

Остаточний результат цього матчу винагородив Інтер, але, на мій погляд, Мілан ще може відігратися у матчі-відповіді", – сказав Шевченко в коментарі PrimeVideo.

Нагадаємо, Мілан поступився Інтеру в першому півфіналі Ліги чемпіонів (0:2) – голами відзначились Джеко та Мхітарян. Матч-відповідь відбудеться 16 травня.

Інтер розібрався з Міланом за 11 стартових хвилин – два "дідусі" принесли історичний тріумф і наблизили до фіналу ЛЧ