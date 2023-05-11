Только Николо Барелла и Лаутаро Мартинес из стартового состава Интера на матч с Миланом не попали в символическую сборную недели ЛЧ.

Сразу 9 игроков Интера попали в символическую сборную этой недели Лиги чемпионов по версии УЕФА, сообщает официальный Твиттер организации. Можно было бы подумать, что организаторы турнира просто взяли последнюю расстановку "нерадзурри" в матче с Миланом и убрали из неё двух игроков. Если бы не одно "но": Интер играет по схеме 3-5-2, а УЕФА составил свою символическую команду по схеме 3-4-3.

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В сборную попали 9 игроков Интера: Онана, Димарко, Бастони, Дюмфрис, Ачерби, Дармиан, Чалханоглу, Мхитарян и Джеко. Из всего стартового состава миланцев в первом полуфинале ЛЧ в символическую сборную не попали только Николо Барелла и Лаутаро Мартинес. Их места заняли Винисиус Жуниор из Реала и Кевин де Брюйне из Манчестер Сити.

Напомним, что матч Реал – Ман Сити завершился вничью 1:1, а другой полуфинал ЛЧ Милан – Интер – со счётом 0:2.

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