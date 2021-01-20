УЄФА оголосив команду року – домінування Баварії, Мессі та Роналду в обоймі
Союз європейських асоціацій презентував символічну збірну найкращих гравців 2020 року.
Підсумковий склад команди року УЄФА опублікував на офіційному сайті організації.
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Команда-2020: Мануель Нойєр (Баварія) – Йозуа Кімміх (Баварія), Серхіо Рамос (Реал), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Альфонсо Девіс (Баварія) – Тьягу Алькантара (Баварія/Ліверпуль), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) – Кріштіану Роналду (Ювентус), Ліонель Мессі (Барселона), Неймар (Парі Сен-Жермен) – Роберт Лєвандовскі (Баварія).
Відзначимо, що до символічної збірної потрапили відразу 5 виконавців, які в сезоні 2019/20 допомогли мюнхенській Баварії оформити требл. Найкращі гравці 2020-го визначилися шляхом голосування фанатів.
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