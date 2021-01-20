УЕФА объявил команду года – доминирование Баварии, Месси и Роналду в обойме
Союз европейских ассоциаций представил символическую сборную лучших игроков 2020 года.
Итоговый состав команды года УЕФА опубликовал на официальном сайте организации.
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Команда-2020: Мануэль Нойер (Бавария) – Йозуа Киммих (Бавария), Серхио Рамос (Реал), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Альфонсо Дэвис (Бавария) – Тьяго Алькантара (Бавария/Ливерпуль), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) – Криштиану Роналду ( Ювентус), Лионель Месси (Барселона), Неймар (Пари Сен-Жермен) – Роберт Левандовски (Бавария).
Отметим, что в символическую сборную попали сразу 5 исполнителей, которые в сезоне 2019/20 помогли мюнхенской Баварии оформить требл. Лучшие игроки 2020-го определились путем голосования фанатов.
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