Керівництво УЄФА випустило заяву після того, як суд Європейського Союзу визнав можливість створення інших турнірів не під егідою організації.

"Ми беремо до уваги постанову суду. Це рішення не означає схвалення або затвердження так званої "Суперліги"; воно скоріше підкреслює вже існуючий недолік у системі попередньої авторизації УЄФА, технічний аспект, який вже був визнаний і вирішений у червні 2022 року. Ми впевнені у надійності своїх нових правил, зокрема в тому, що вони відповідають усім відповідним європейським законам.

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УЄФА залишається рішучим у своєму прагненні підтримувати європейську футбольну піраміду, гарантуючи, що вона продовжуватиме служити ширшим інтересам суспільства. Ми продовжимо формувати європейську спортивну модель спільно з національними асоціаціями, лігами, клубами, вболівальниками, гравцями, тренерами, інституціями ЄС, урядами та партнерами.

Ми віримо, що заснована на солідарності європейська футбольна піраміда, яку вболівальники та всі зацікавлені сторони проголосили своєю незамінною моделлю, буде захищена від загрози розриву європейським та національним законодавством", – опубліковано на офіційному сайті УЄФА.

Рішення суду ЄС, яке було оголошено 21 грудня, фактично дозволяє будь-яким клубам, лігам чи організаціям створювати нові турніри, а ФІФА та УЄФА не можуть накладати санкції за участь в них.

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