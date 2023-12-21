Руководство УЕФА выпустило заявление после того, как суд Европейского Союза признал возможность создания других турниров не под эгидой организации.

"Мы принимаем во внимание постановление суда. Это решение не означает одобрение или утверждение так называемой "Суперлиги"; оно скорее подчеркивает уже существующий недостаток в системе предварительной авторизации УЕФА, технический аспект, который уже был признан и решен в июне 2022 года. Мы уверены в надежности своих новых правил, в частности в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам.

Суперлига готовится к старту: основатели скандального проекта представили новый формат соревнований

УЕФА остается решительным в своем стремлении поддерживать европейскую футбольную пирамиду, гарантируя, что она будет продолжать служить более широким интересам общества. Мы продолжим формировать европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, институтами ЕС, правительствами и партнерами.

Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны провозгласили своей незаменимой моделью, будет защищена от угрозы разрыва европейским и национальным законодательством", – опубликовано на официальном сайте УЕФА.

Решение суда ЕС, которое было объявлено 21 декабря 2023 года, фактически позволяет любым клубам, лигам или организациям создавать новые турниры, а ФИФА и УЕФА не могут накладывать санкции за участие в них.

Суд ЕС принял официальное решение в пользу Суперлиги – УЕФА и ФИФА проиграли скандальное дело