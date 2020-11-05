Плеа, Сулейманов, Лаутаро Мартінес та Луїс Діас стали авторами найкрасивіших голів у рамках 3-го туру Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.

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Форвард Борусії М відзначився класним пострілом у ближню дев'ятку в матчі проти Шахтаря. Не менш ефектним вийшов гол іншого суперника "гірників" – Лаутаро переправив м'яч у ворота Реала після фантастичної передачі Барелли п'яткою.

Гол півзахисника Порту Діаса також вийшов красивим завдяки партнеру – Корона пошив у дурні двох захисників та вивів одноклубника на ударну позицію. А Сулейманов із Краснодара класним ударом зі штрафного вразив дев'ятку воріт Севільї. Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

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