Плеа, Сулейманов, Лаутаро Мартинес и Луис Диас стали авторами самых красивых голов в рамках 3-го тура Лиги чемпионов, сообщает официальный твиттер УЕФА.

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Форвард Боруссии М отличился классным выстрелом в ближнюю девятку в матче против Шахтера. Не менее эффектным получился гол другого соперника "горняков" – Лаутаро переправил мяч в ворота Реала после фантастической передачи Бареллы пяткой.

Гол полузащитника Порту Диаса также получился красивым благодаря партнеру – Корона оставил в дураках двух защитников и вывел одноклубника на ударную позицию. А Сулейманов из Краснодара классным ударом со штрафного поразил девятку ворот Севильи. Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

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