Ференцварош на власному полі поступився Ювентусу в рамках 3-го туру Ліги чемпіонів. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кріштіану Роналду нарешті зіграв у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. Цей сезон у головному клубному турнірі став для португальця 18-м поспіль. У Ференцвароші відзначимо появу в стартовому складі обох українських легіонерів – Ігоря Харатіна та Олександра Зубкова.

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Початок матчу для команди Реброва видався жахливим. Ювентус відкрив рахунок вже на 7-й хвилині. Куадрадо прорвався правим флангом і прострілив вздовж воротарського. Там Кріштіану намагався замкнути п'ятою, але промахнувся. Вже на дальній стійці до м'яча встиг Мората і забив свій третій гол у нинішній Лізі чемпіонів.

Фраді не втратив віру у власні сили і почав відповідати більш статусному супернику. Моменти біля воріт Щенсни виникали навіть регулярніше, ніж біля володінь Дібуса. Причому небезпеку створювали різні футболісти – Ісаель, Сомалія, Нгуен, Зубков. Згодом українець одноосібно став найактивнішим. Можна пригадати постріл Олександра на 25-й хвилині – м'яч пролетів над самісінькою поперечиною.

Юве не був настільки гострим, як від нього очікують, але теж не забував про атаку. Звісно, дуже старався Роналду. Двічі форвард віддавав під удар К'єзі, але Федеріко втратив обидві нагоди. На 36-й Кріштіану на пару з Моратою розірвали захист господарів. Альваро виводив португальця на удар по порожніх воротах, але в останній момент оборонці зуміли вибити м'яч з-під ніг нападника.

Загалом, говорити про якусь разючу перевагу Ювентуса в першому таймі говорити не можна. Угорці правильно відреагували на швидкий пропущений м'яч і намагалися відповідати фавориту своїми атаками. Проте, піти на відпочинок з перевагою у рахунку туринці заслужили.

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Другий тайм почався із небезпечного штрафного, який заробив Роналду. Він сам взявся виконувати удар, але пробив по центру і прямісінько в руки Дібусу. Фраді спробував перехопити ініціативу, але Юве вирішив діяти активніше і поступово притиснув суперника до їхніх воріт.

Навіть не дуже інтенсивний пресинг туринців давав свої плоди. Самі ж угорці подарували м'яч Роналду. Той цілив під дальню стійку, але зовсім трішки не влучив. Схоже, Кріш і сам уже втомився від власних промахів, тому вирішив приміряти на себе роль асистента. Португалець з правого флангу прострілив на лінію штрафного, а там Мората без проблем оформив дубль.

Відразу після цього іспанець поступився місцем на полі Пауло Дибалі. Аргентинець без роздумів почав доводити свої амбіції отримувати більше ігрового часу. Спочатку форвард намагався красиво закинути м'яч у дальню дев'ятку, але забив значно простіший гол. Дібус грубо помилився після передачі від власного захисника – голкіпер упав і не зміг винести м'яч уперед, а Дибала такого не пробачив – 0:3.

Через 7 хвилин ситуація повторилася. Дібус знову подарував м'яч Дибалі. Однак дубль у Пауло поцупив Лаша Двалі – захисник Ференцвароша намагався вибити, але натомість забив у власні ворота. Юве міг забивати іще, але натомість пропустив. На останній хвилині основного часу гол престижу забив Болі, з кількох спроб таки зумівши переграти Щенсни.

Поразка залишила команду Сергія Реброва на останньому місці у квартеті. Ювентус продовжує гонитву за Барселоною, яка поки очок взагалі не втрачала.