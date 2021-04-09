Шедевр Винисиуса Жуниора после паса Тони Крооса в ворота Ливерпуля признан лучшим мячом недели ЛЧ, информирует Twitter соревнований.

Мбаппе не хватило даже двух голов Баварии – УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Соперниками звезды Реала за победу в номинации были красивые голы Килиана Мбаппе, Мейсона Маунта и Кевина де Брюйне, которые по результатам голосования болельщиков расположились на 4, 3 и 2 ступенях соответственно.

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Напомним, ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся на следующей неделе – 13 и 14 апреля.

Реал пристыдил Ливерпуль: системный крах "красных", заявка Мадрида на триумф в ЛЧ, шоу Винисиуса, Крооса и Ко