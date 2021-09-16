Прес-служба УЄФА назвала номінантів на звання найкращого гравця тижня за підсумками першого туру ЛЧ.

Ви можете проголосувати за свого фаворита на офіційному сайті УЄФА, перейшовши за цим посиланням.

Історичний покер Аллє у відеоогляді матчу Спортінг – Аякс – 1:5

Відзначимо, що на нагороду претендують зірки трьох німецьких грандів – Роберт Лєвандовскі (Баварія), Крістофер Нкунку (РБ Лейпциг) та Джуд Беллінгем (Борусія Д).

Доповнив квартет форвард Аякса Себастьян Аллє, який також зробив собі ім'я, виступаючи у Бундеслізі. Івуарієць захищав кольори Айнтрахта, з яким вигравав Кубок Німеччини.

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