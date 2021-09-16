Пресс-служба УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока недели по итогам первого тура ЛЧ.

Вы можете проголосовать за своего фаворита на официальном сайте УЕФА, перейдя по этой ссылке.

Исторический покер Алле в видеообзоре матча Спортинг – Аякс – 1:5

Отметим, что на награду претендуют звезды трех немецких грандов – Роберт Левандовски (Бавария), Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг) и Джуд Беллингем (Боруссия Д).

Дополнил квартет форвард Аякса Себастьян Алле, который также сделал себе имя, выступая в Бундеслиге. Ивуариец играл за Айнтрахт, с которым выигрывал Кубок Германии.

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