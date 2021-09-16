Аякс розтрощив Спортінг у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Амстердамці відкрили рахунок вже на другій хвилині зустрічі і навіть не думали зупинятися. За Спортінг спробував відповісти Паулінью, але один із його голів скасував VAR.

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Без сумніву, головним героєм став Себастьян Аллє. Форвард Аякса став лише другим гравцем, який оформив покер у своєму дебютному матчі ЛЧ. Раніше це досягнення належало іншій легенді Аякса – Марко ван Бастену. Щоправда, нідерландець робив це у футболці Мілана.

Окрім того, нападник збірної Кот-д'Івуару став першим африканцем, який забив чотири голи у матчі Ліги чемпіонів.

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