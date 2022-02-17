Вболівальники обиратимуть найкращого гравця ЛЧ тижня серед 4-х кандидатів, до яких увійшли форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, вінгер Манчестер Сіті Бернарду Сілва, півзахисник Зальцбурга Мохамед Камара, а також оборонець Ліверпуля Вірджил ван Дейк.

Інтер – Ліверпуль – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Проголосувати за свого фаворита, а також дізнатись статистику претендентів можна на сайті УЄФА.

Нагадаємо, у перших поєдинках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ переграв Реал (1:0), Ман Сіті знищив Спортінг (5:0), Зальцбург та Баварія розписали несподівану нічию (1:1), а Інтер поступився Ліверпулю.

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