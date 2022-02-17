Болельщики будут выбирать лучшего игрока ЛЧ недели среди 4-х кандидатов, в список которых вошли форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, вингер Манчестер Сити Бернарду Силва, полузащитник Зальцбурга Мохамед Камара, а также защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк.

Интер – Ливерпуль – 0:2 – видео голов и обзор матча

Проголосовать за своего фаворита, а также узнать статистику претендентов можно на сайте УЕФА.

Напомним, в первых поединках 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ обыграл Реал (1:0), Ман Сити уничтожил Спортинг (5:0), Зальцбург и Бавария расписали неожиданную ничью (1:1), а Интер уступил Ливерпулю.

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