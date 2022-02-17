Інтер та Ліверпуль з'ясовували сильнішого в першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Перший тайм був наповнений боротьбою і біганиною, але не великою кількістю моментів. Ліверпуль мав неточні спроби Трента і Мане, на що Інтер відповів пострілом Чалханоглу в поперечку.

Ліверпуль переміг Інтер завдяки пізнім голам Фірміно й Салаха – мерсисайдці зробили серйозну заявку на чвертьфінал ЛЧ

Після відпочинку м'яч більше був на половині Ліверпуля, проте саме "червоні" вивезли з Мілана цілком комфортну перемогу. Допомогли стандарти. Фірміно замкнув подачу Робертсона з кутового, а Салах найкраще розібрався у натовпі після штрафного Трента – 0:2.