УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів – Мбаппе та Холанд серед головних фаворитів
УЄФА визначився із четвіркою гравців, які можуть отримати нагороду найкращому футболісту тижня Ліги чемпіонів.
Кіліан Мбаппе, Ерлінг Холанд, Мохамед Салах та Сержіу Олівейра претендують на звання найкращого гравця тижня, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.
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Мбаппе відзначився хет-триком у ворота Барселони, допомігши ПСЖ здобути розгромну перемогу (4:1). Холанд оформив дубль та віддав результативну передачу, чим допоміг Борусії Д обіграти Севілью.
Салах забив переможний гол у ворота РБ Лейпциг, чим посприяв перемозі Ліверпуля, а Сержіу Олівейра став найкращим у матчі Порту – Ювентус, але не відзначався результативними діями. Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.
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