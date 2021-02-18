Кіліан Мбаппе, Ерлінг Холанд, Мохамед Салах та Сержіу Олівейра претендують на звання найкращого гравця тижня, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.

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Мбаппе відзначився хет-триком у ворота Барселони, допомігши ПСЖ здобути розгромну перемогу (4:1). Холанд оформив дубль та віддав результативну передачу, чим допоміг Борусії Д обіграти Севілью.

Салах забив переможний гол у ворота РБ Лейпциг, чим посприяв перемозі Ліверпуля, а Сержіу Олівейра став найкращим у матчі Порту – Ювентус, але не відзначався результативними діями. Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

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