УЕФА определился с четверкой игроков, которые могут получить награду лучшему футболисту недели Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Мохамед Салах и Сержиу Оливейра претендуют на звание лучшего игрока недели, сообщает официальный твиттер УЕФА.

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Мбаппе отметился хет-триком в ворота Барселоны, чем помог ПСЖ добыть крупную победу (4:1). Холанд оформил дубль и отдал результативную передачу, чем помог Боруссии Д обыграть Севилью.

Салах забил победный гол в ворота РБ Лейпциг, чем поспособствовал победе Ливерпуля, а Сержиу Оливейра стал лучшим в матче Порту - Ювентус, но не отличался результативными действиями. Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

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