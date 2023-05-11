Стало відомо, яка четвірка гравців претендуватиме на нагороду найкращому гравцю тижня в Лізі чемпіонів.

Кевін де Брюйне, Вінісіус, Генріх Мхітарян та Ніколо Барелла претендують на звання найкращого гравця перших півфіналів Ліги чемпіонів 2022/23, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Вінісіус та де Брюйне стали авторами голів у матчі Реал – Манчестер Сіті (1:1), а Мхітарян забив один із м'ячів у ворота Мілана. Барелла ж має чималий внесок у перемогу "нерадзуррі", проте результативними діями не відзначався. Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

До слова, вже наступного тижня будуть проведені другі півфінальні поєдинки – 16-го травня відбудеться міланське дербі, а наступного дня Манчестер Сіті та Реал розіграють другу путівку до фіналу Ліги чемпіонів.

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