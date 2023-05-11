Стало известно, какая четверка игроков будет претендовать на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.

Кевин де Брюйне, Винисиус, Генрих Мхитарян и Николо Барелла претендуют на звание лучшего игрока первых полуфиналов Лиги чемпионов 2022/23, сообщает официальный сайт УЕФА.

Реал расписал ничью с Ман Сити в первом полуфинале ЛЧ – Анчелотти впечатлил адаптациями, Винисиус и КДБ забили по голу

Винисиус и де Брюйне стали авторами голов в матче Реал – Манчестер Сити (1:1), а Мхитарян забил один из мячей в ворота Милана. Барелла же имеет немалый вклад в победу "нерадзурри", однако результативными действиями не отличался. Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

К слову, уже на следующей неделе будут проведены вторые полуфинальные поединки – 16-го мая состоится миланское дерби, а на следующий день Манчестер Сити и Реал разыграют вторую путевку в финал Лиги чемпионов.

Интер разобрался с Миланом за 11 стартовых минут – два "дедушки" принесли исторический триумф и приблизили к финалу ЛЧ