Союз європейських футбольних асоціацій оголосив список претендентів на титул найкращого виконавця у 2-му турі групового турніру ЛЧ.

УЄФА на своєму офіційному сайті обрав чотирьох гравців, які позмагаються за титул найкращого за підсумками другого раунду Ліги чемпіонів.

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Серед номінантів – Альваро Мората з Атлетіко, який оформив дубль в ворота Фейєнорда. Расмус Хьойлунд з двома голами у ворота Галатасарая. Також Джуд Беллінгем з Реала та Брума з Браги, які набрали два бали по системі гол+пас.

Проголосувати за номінантів можна за посиланням.

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