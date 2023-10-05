Союз европейских футбольных ассоциаций объявил список претендентов на титул лучшего исполнителя во 2-м туре группового турнира ЛЧ.

УЕФА на своем официальном сайте выбрал четырех игроков, которые сразятся за титул лучшего по итогам второго раунда Лиги чемпионов.

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Среди номинантов – Альваро Мората из Атлетико, оформивший дубль в ворота Фейеноорда. Расмус Хёйлунд с двумя голами в ворота Галатасарая. Также Джуд Беллингем из Реала и Брума из Браги, которые набрали два балла по системе гол+пас.

Проголосовать за номинантов можно по ссылке.

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