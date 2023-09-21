УЄФА назвав номінантів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів – кривдник Шахтаря серед суперзірок
Союз європейських футбольних асоціацій оголосив список претендентів на титул найкращого виконавця у 1-му турі групового турніру ЛЧ.
На офіційному сайті УЄФА були представлені чотири футболісти, які зазіхнули на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.
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Серед номінантів – форвард Порту Вандерсон Галену, який двічі розписався у воротах Шахтаря і оформив асист (3:1). З таким же доробком потрапив до списку нападник Барселони Жоау Фелікс, який феєрив у матчі проти Антверпена (5:0).
Окрім них, на приз претендують Джуд Беллінгем, гол якого у доданий час приніс Реалу мінімальну перемогу над берлінським Уніоном (1:0) та Мартін Едегор, який долучився до розгрому Арсенала над ПСВ (4:0), зробивши у поєдинку гол плюс пас.
Переглянути відео голів і віддати свій голос за достойного можна за посиланням.
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