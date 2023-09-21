На официальном сайте УЕФА были представлены четыре футболиста, которые посягнули на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

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Среди номинантов – форвард Порту Вандерсон Галену, который дважды расписался в воротах Шахтера и оформил ассист (3:1). С таким же заделом попал в список нападающий Барселоны Жоау Феликс, который феерил в матче против Антверпена (5:0).

Кроме них, на приз претендуют Джуд Беллингем, гол которого в добавленное время принес Реалу минимальную победу над берлинским Унионом (1:0) и Мартин Эдегор, который присоединился к разгрому Арсенала над ПСВ (4:0), сделав в поединке гол плюс пас.

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