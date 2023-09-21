УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов – среди них и обидчик Шахтера
Союз европейских футбольных ассоциаций объявил список претендентов на титул лучшего исполнителя в 1-м туре группового турнира ЛЧ.
На официальном сайте УЕФА были представлены четыре футболиста, которые посягнули на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Шахтер проиграл первый матч ЛЧ – Конопля снова с ассистом, театр одного актера делает провалом ставки ван Леувена
Среди номинантов – форвард Порту Вандерсон Галену, который дважды расписался в воротах Шахтера и оформил ассист (3:1). С таким же заделом попал в список нападающий Барселоны Жоау Феликс, который феерил в матче против Антверпена (5:0).
Кроме них, на приз претендуют Джуд Беллингем, гол которого в добавленное время принес Реалу минимальную победу над берлинским Унионом (1:0) и Мартин Эдегор, который присоединился к разгрому Арсенала над ПСВ (4:0), сделав в поединке гол плюс пас.
Посмотреть видео голов и отдать свой голос за достойного можно по ссылке.
Реал на последних секундах вырвал победу над Унионом в ЛЧ – Беллингем испортил дебют Бонуччи