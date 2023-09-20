Уніон дебютував у Лізі чемпіонів відразу з виїзду на Сантьяго Бернабеу. Берлінців очікувало важке випробування. Реал не просто має велику перевагу в класі, а й демонструє чудові результати на старті сезону. У складі Уніона сьогодні вперше вийшов досвідчений Бонуччі.

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Реал, звичайно, забрав собі м'яч і з перших хвилин почав тиснути на ворота. Але гості дуже грамотно та самовіддано захищалися. Мадрид низом не міг продертися у штрафний майданчик, тому атаки завершувалися або дальніми ударами, або подачами на голову Хоселу, який бив неточно.

По перерві Реал краще знаходив шляхи до воріт Рьоннова. Двічі на ударну позицію вийшов Родріго – перший удар потягнув голкіпер, другий взяла на себе стійка. Хоселу ще раз виграв повітря, але Рьоннов ще раз безпомилково зіграв на лінії.

Модріч б'є здалеку, Рюдігер небезпечно після кутового, Родріго перед воротами – все безуспішно. Бонуччі на досвіді підчищав (6 виносів, 2 заблоковані удари). Хоселу знову отримав гольову нагоду, однак м'яч розминувся з воротами. Уніон майже вистояв...

Але в компенсований час Мадрид у своєму стилі вирвав перемогу. Після кутового м'яч відскочив до Беллінгема, а той з метра забив єдиний гол у зустрічі.