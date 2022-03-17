УЄФА назвав найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів
Союз європейських асоціацій підбив підсумок останнього ігрового тижня 1/8 ЛЧ.
Завершилось голосування за найкращого гравця тижня найпрестижнішого євротурніру, перемогу здобув голкіпер Вільяреала Херонімо Рульї, повідомляє прес-служба УЄФА.
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Аргентинець у матчі з Ювентусом (3:0) демонстрував чудову гру і здійснив 5 сейвів. Окрім Рульї, на нагороду претендували нападник Бенфіки Дарвін Нуньєс, півзахисник Атлетіко Коке та хавбек Челсі Крістіан Пулішіч.
Нагадаємо, у чвертьфінал пройшли Баварія, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Реал, Атлетіко, Бенфіка, Челсі й Вільяреал. Жеребкування відбудеться завтра, 18 березня, о 13:00.
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