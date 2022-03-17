"Я грав би так, як ми робили це протягом 65 хвилин – хлопці діяли добре. Якоїсь миті Вільярреал пішов у захист, і один момент усе перевернув. Нам потрібно прийняти цю поразку. Але я не можу скаржитися на хлопців, вони грали добре. Я не злий ні на кого.

Ювентус – Вільяреал – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Я привітав Емері, він правильно підійшов до цієї гри – був один із його типових матчів. Потрібно рухатися вперед, полеміка нікому не допоможе. Такий футбол. Іноді все складається на твою користь, іноді проти. Це просто потрібно прийняти.

Ми намагалися рухати м'яч, а Вільяреал у якийсь момент грав вдев'ятьох за лінією м'яча, навіть не намагаючись контратакувати. Ми мали моменти в першому таймі, а суперник націлювався на додатковий час або хотів витягти максимум з якихось епізодів. У випадку першого пенальті ми діяли дуже наївно. Потім ми пропустили ще два голи та втратили контроль над грою", – цитує Аллегрі Football-Italia.

Нагадаємо, Вільяреал розбив Ювентус (3:0) та здобув путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Перша зустріч команд завершилась з рахунком 1:1.

Вільяреал сенсаційно принизив Ювентус і вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів