Завершилось голосование за лучшего игрока недели самого престижного евротурнира, победил голкипер Вильярреала Херонимо Рульи, сообщает пресс-служба УЕФА .

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Аргентинец в матче с Ювентусом демонстрировал отличную игру и совершил 5 сейвов. Кроме Рульи на награду еще претендовали нападающий Бенфики Дарвин Нуньес, полузащитник Атлетико Коке и хавбек Челси Кристиан Пулишич.

Напомним, в четвертьфинал прошли Бавария, Ливерпуль, Манчестер Сити, Реал, Атлетико, Бенфика, Челси и Вильярреал. Жеребьевка состоится завтра, 18 марта, в 13.00.