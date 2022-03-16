Три тижні тому домашній стадіон Вільяреала став свідком феєричного дебюту Душана Влаховіча у Лізі чемпіонів. Серб забив уже на першій хвилині, створивши Массіміліано Аллегрі максимально комфортні умови. Нинішній Юве полюбляє грати прагматично, коли рахунок це дозволяє. Однак втримати перемогу не вдалося, а скасоване правило виїзних голів дозволяє просто забути про перший матч.

Челсі повторно переміг Лілль і з блідою грою пробився у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Сьогодні туринці теж намагалися організувати швидкий м'яч. Не вдалося, і дуже швидко ми побачили контроль Вільяреала проти масованої оборони. Нічого гострого іспанці створити не могли, а контратаки "б'янконері" були дуже небезпечними. Лише дивовижна реакція Херонімо Рульї та фарт рятували ворота.

Перший вбивчий момент був у Морати після навісу від Куадрадо. Блискучий сейв кіпера. Згодом "пожежа" у штрафному Вільяреала, але гравці Юве самі не очікували такого подарунка. Потім Влаховіч перевірив на міцність каркас. Гості огризнулися ударом Ло Чельсо метрів з 20-ти – було справді близько. Ось і все. Перший тайм цілковито за Ювентусом, який може звинувачувати лише себе за всі змарновані нагоди.

На другий тайм команди вийшли без найменшого бажання ризикувати. Рівна гра, але це був той випадок, коли про якість не йшлося взагалі. Так тривало до 76 хвилини. Коклен пошив у дурні Ругані, а той не придумав нічого кращого, як завалити опонента на газон. Це сталося в межах штрафного. Шимон Марчиняк почекав на підказку VAR, подивився повтор і призначив пенальті. До позначки підійшов Жерар Морено і виконав усе бездоганно.

Ювентус Аллегрі капітально не вміє грати проти організованих команди, поступаючись у рахунку. Не встигли туринці бодай якось відповісти, а Щенсни знову діставав м'яч із сітки воріт. Пау Торрес успішно сходив на кутовий. Вже у компенсований час Де Лігт привіз ще один пенальті, зігравши рукою. Цього разу бити взявся Данжума, але підсумок той же. Вільяреал несподівано принизив Ювентус на очах туринської публіки і вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.