Союз європейських футбольних асоціацій визначився з квартетом гравців, чиї голи стали найефектнішими у матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Прес-служба УЄФА оголосила претендентів на звання автора найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів 1/8 фіналу, які відбулись 5 і 6 березня.

Анчелотті розкритикував Реал за матч Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг, оголосивши вердикт Луніну

До числа номінантів увійшли м'ячі, забиті:

– Мохаммедом Ельюнуссі (Копенгаген) у ворота Манчестер Сіті (1:3);

– Кіліаном Мбаппе (ПСЖ, перший гол) у матчі з Реал Сосьєдадом (2:1);

– Вінісіусом Жуніором (Реал) у грі з РБ Лейпциг (1:1);

– Мануелем Аканджі (Манчестер Сіті) Копенгагену (3:1).

Найкращий гол тижня буде визначено шляхом голосування на офіційному сайті УЄФА. Обрати свій варіант можна за посиланням.

Ман Сіті переграв Копенгаген і вийшов у 1/4 ЛЧ – лідери відпочили перед Ліверпулем, поламаний палець, фейл голкіпера