УЄФА назвав імена претендентів на найкращий гол тижня Ліги чемпіонів
Союз європейських футбольних асоціацій визначився з квартетом гравців, чиї голи стали найефектнішими у матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Прес-служба УЄФА оголосила претендентів на звання автора найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів 1/8 фіналу, які відбулись 5 і 6 березня.
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До числа номінантів увійшли м'ячі, забиті:
– Мохаммедом Ельюнуссі (Копенгаген) у ворота Манчестер Сіті (1:3);
– Кіліаном Мбаппе (ПСЖ, перший гол) у матчі з Реал Сосьєдадом (2:1);
– Вінісіусом Жуніором (Реал) у грі з РБ Лейпциг (1:1);
– Мануелем Аканджі (Манчестер Сіті) Копенгагену (3:1).
Найкращий гол тижня буде визначено шляхом голосування на офіційному сайті УЄФА. Обрати свій варіант можна за посиланням.
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