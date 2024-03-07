Союз европейских футбольных ассоциаций определился с квартетом игроков, чьи голы стали самыми эффектными в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов по итогам матчей 1/8 финала, которые состоялись 5 и 6 марта.

Анчелотти раскритиковал Реал за матч Лиги чемпионов против РБ Лейпциг, огласив вердикт Лунину

В число номинантов вошли мячи, забитые:

– Мохаммедом Эльюнусси (Копенгаген) в ворота Манчестер Сити (1:3);

– Килианом Мбаппе (ПСЖ, первый гол) в матче с Реал Сосьедадом (2:1);

– Винисиусом Жуниором (Реал) в игре с РБ Лейпциг (1:1);

– Мануэлем Аканджи (Манчестер Сити) Копенгагену (3:1).

Лучший гол недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА. Выбрать свой вариант можно по ссылке.

Ман Сити переиграл Копенгаген и вышел в 1/4 ЛЧ – лидеры отдохнули перед Ливерпулем, поломанный палец, фейл голкипера