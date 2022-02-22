Міський голова Лондона Садік Хан радить УЄФА перенести вирішальний матч цьогорічної ЛЧ з Росії, яка погрожує безпеці Європи.

Столиця Великої Британії без проблем підмінить Санкт-Петербург, який поки є господарем майбутнього фіналу.

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"Лондон готовий прийняти фінал Ліги чемпіонів. Проведення такого матчу – це привілей. Уявіть, яке враження ми б справили, якби УЄФА провів фінал у Санкт-Петербурзі? Це нагородить агресивні дії путінської Росії", – наводить слова Хана Evening Standard.

Нагадаємо, востаннє Англія приймала фінал ЛЧ у сезоні 2012/13 – Баварія здолала Борусію Д (2:1) на Вемблі.

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